رفض وزير في الحكومة البريطانية تأكيد ما إذا كان جواسيس روس قد "سرقوا" لقاحا بريطاني الصنع مضاد لفيروس كورونا من أجل إنتاج اللقاح الروسي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا أن وزير شؤون الأمن والحدود، داميان هيندس، أشار إلى أنه لن ينجر وراء المزاعم بأن روسيا استخدمت تصميم لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا لإنتاج لقاحها "سبوتنيك في" الروسي، لكنه قال بشكل عام إن "نشاط الدولة" متورط في "التجسس الصناعي".

وتأتي تصريحات هيندس بعد تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية يشير إلى أن مصادر في "الأجهزة الأمنية" لديها أدلة على أن عملاء للاستخبارات الروسية قد سرقوا تصميم لقاح أوكسفورد.

وقال هيندس لمحطة إل.بي.سي الإذاعية في لندن: "أخشى أن نكون في عالم، يسعى فيه نشاط حكومي إلى الانخراط في التجسس الصناعي والتجسس الاقتصادي، كما أنه يشهد وقوع هجمات إلكترونية وهكذا".

وقال الوزير: "لن أعلق على الحالة المحددة التي ذكرتموها، لأن ذلك لن يكون من الصواب القيام به بالتفصيل، ولكن سيكون من العدل أن نقول، ويصح أن نقول، إننا نواجه تهديدات مختلفة من هذا النوع، فهي أكثر تعقيدا، وأكثر اتساعا مما كانت عليه قبل ذلك".