أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص عن تلقيها طلبا واحدا لشراء خلال أيلول/سبتمبر الماضي في حين واصلت زيادة عدد الطائرات التي تقوم بتسليمها للعملاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات الشركة القول إن الطائرة التي باعتها لجهة لم تكشف عنها كانت من طراز أيه 319 نيو، في حين كانت الشركة قد سجلت أفضل مبيعاتها لها منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد خلال آب/أغسطس الماضي. كما لم تسجل الشركة أي إلغاء لطلبيات خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

في الوقت نفسه، فإن الصفقة التي أعلنتها الشركة في نهاية الشهر الماضي لبيع 28 طائرة إلى شركة الطيران الإيطالية الجديدة إيتاليا تراسبورتو أيرو، لم تكن ضمن إحصائيات المبيعات ، بسبب عدم الانتهاء من تفاصيل هذه الصفقة.

وسلمت أيرباص خلال الشهر الماضي 40 طائرة، لتقترب من تحقيق رقم التسليمات المستهدف للعام الحالي ككل وهو 600 طائرة، حيث تحتاج الشركة إلى تسليم 176 طائرة خلال 3 شهور للوصول إلى هذا الرقم.