أعلن حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت أنه سيمنع جميع الهيئات الموجودة في ولايته، بما في ذلك الشركات الخاصة، من فرض الزامية اللقاح على موظفيها أو المستهلكين.

وكتب في نغريدة "أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 آمن وفعال وهو أفضل حصانة لنا ضد الفيروس، لكن ينبغي أن يكون طوعياً على الدوام وليس قسرياً".

ونشر في تغريدته البيان الصحافي الذي أعلن فيه القرار الذي تم تبنيه والذي ينص على أنه "لا يمكن لأي هيئة في تكساس إجبار شخص، بما في ذلك الموظف أو المستهلك، على التطعيم ضد كوفيد-19 إذا عارض ذلك لاسباب شخصية، مبنية على معتقد ديني، أو لأسباب طبية".

ويأتي القرار بعد شهر من إعلان جو بايدن جعل التطعيم إلزاميا لنحو 100 مليون عامل وموظف في الحكومة الفيدرالية وفي القطاع الخاص.

أثار إعلانه غضبا بين الجمهوريين الذين يعتزمون إطلاق إجراءات ضد الإدارة الديموقراطية، باسم الحريات الفردية.

ثبتت اصابة أبوت، المعروف بمعارضته لوضع الكمامة، بالفيروس في آب/أغسطس بعد مشاركته في احتفال عام. وقد تلقى اللقاح بالكامل.

وإذ اكسبته قراراته المخالفة لالزامية التطعيم ووضع الكمامة دعم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنها قوبلت بانتقادات شديدة من الديموقراطيين في تكساس.