سجل معرض "إكسبو 2020 دبي" إقبالاً كبيراً في أعداد الزوار التي بلغت 411 ألفا و 768 زيارة من حاملي التذاكر في الأيام العشرة الأولى من انطلاق أول معرض دولي يقام في بلد عربي والأول في من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وينتمي الزوار إلى 175 جنسية وكان واحد من بين كل ثلاثة سائحين زائرين أجانب من غير المقيمين في الدولة.

وقال ديمتري كيركنتزيس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض للصحفيين في دبي: "كان الأسبوع الأول من إكسبو ناجحا بلا شك. الأرقام التي نراها حتى الآن مشجعة للغاية وتظهر رغبة الناس في كل العالم لإعادة الاتصال ببعضهم البعض والعمل معا لمستقبل أفضل".

وقالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات، المدير العام لإكسبو 2020 دبي: "تبين أعداد الزيارات في الأيام العشرة الأولى حماس العالم وتطلعه لحضور إكسبو 2020 دبي، نحن سعداء جداً بهذا الإقبال الرائع لحضور فعالياته. وستكون الأيام المقبلة حافلة بالمزيد من الأحداث المميزة المبهرة والفريدة من نوعها والتي تقدم تجربة زائر ثرية وهادفة، ونتطلع قدما للترحيب بالجميع من كل أنحاء العالم".

وتشمل الأرقام التي تم الإعلان عنها الزوار الذين الذين اشتروا تذاكر لحضور إكسبو 2020 دبي، ولا تشمل ممثلي الجهات الدولية المشاركة أو وفودهم أو ضيوفهم. كما لا تتضمن الأرقام موظفي إكسبو أو موظفي شركائه أو المدعوين من الجهات الرسمية.

كما شهد موقع إكسبو الإلكتروني خمسة ملايين زيارة خلال الفترة ما بين أول تشرين أول/أكتوبر وحتى 10 تشرين أول/أكتوبر، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثة ملايين زيارة لمشاهدة حفل الافتتاح الرسمي الذي جرى يوم 30 أيلول/سبتمبر.

وتستمر فعاليات المعرض حتى 31 آذار/مارس المقبل والتي تزخر بالثقافة والابتكار والترفيه وتتناول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم البشرية كمواضيع التحول المناخي والتنمية الحضرية والمدن والاستكشاف والتنمية المستدامة والصحة والإبداع وقضايا المرأة والمياه والزراعة والتنمية المعيشية.