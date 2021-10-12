أعلنت وكالة الفضاء اليابانية أن رائد الفضاء كويشي واكاتا سينطلق في مهمته الفضائية الخامسة، ليحقق بذلك رقما قياسيا عدد رحلات الفضاء لرائد فضاء ياباني، وذلك على متن سفينة سبيس إكس الجديدة في خريف عام 2022 أو بعد ذلك.

وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية -وفقا لوكالة الانباء اليابانية /كيودو/- إن رائد الفضاء البالغ من العمر 58 عاما سيصعد على متن سفينة الفضاء الأمريكية /دراجون/ التي طورتها شركة /سبيس إكس تكنولوجيز/ الأمريكية في خامس مهمة فضائية، وسيبقى في محطة الفضاء الدولية لفترة طويلة من الزمن.

من جانبه قال واكاتا في بيان له "ستكون هذه الرحلة القادمة أول رحلة لي على متن مركبة فضائية تجارية. وأدرك التطورات الملحوظة في مجال الفضاء كما وأقدر الأنشطة الديناميكية التي يقوم بها القطاع الخاص في المدار الأرضي المنخفض".

وأشارت الوكالة إلى أن واكاتا يتمتع بخبرة أربع رحلات فضائية - ثلاث رحلات مكوكية فضائية أمريكية في 1996 و 2000 و 2009 ، ورحلة روسية من طراز سويوز في عام 2013.