احتفل أكبر مسارح برلين بحصول السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد، وهي خريجة مدرسة سان شارل بورومى الألمانية بالقاهرة، على جائزة أوبوس كلاسيك لـ"ألبوم" قامت بتسجيله.

وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم أن هذه الجائزة تعد من أرفع الجوائز في مجال الموسيقى الكلاسيكية بألمانيا، وذلك لأن فاطمة سعيد درست الموسيقى الكلاسيكية والغناء الأوبرالي في المانيا، وحصلت على الماجستير ودراساتها العليا في أكبر معاهد برلين، مقدما التهاني لمغنية الأوبرا المصرية فاطمة سعيد؛ لحصولها علي افضل فنانة شابه عام 2021 .