واصلت مشتريات الأعمال الفنية عبر الإنترنت التي ازدهرت العام 2020 بفعل أزمة كوفيد-19 الصحية وحالات الحجر المتتالية، ارتفاعها في النصف الأول من سنة 2021، وفقأً لتقرير أصدرته الاثنين شركة التأمين المتخصصة "هيسكوكس".

وسجلت المبيعات الدولية عبر الإنترنت قيمة قياسية بلغت 6,8 مليارات دولار في النصف الأول من السنة (بزيادة 72 في المئة عن النصف الأول من عام 2020) ويمكن أن تصل إلى قيمة تاريخية قدرها 13,5 مليار دولار بحلول نهاية السنة إذا استمرت وتيرتها، بحسب التقرير.

ولاحظ معدّو الدراسة أن "ثقة المشترين شكلت الرافعة الرئيسية لازدهار المبيعات عبر الإنترنت"، مشيرين إلى أن "كثراً منهم وافقوا على دفع مبالغ أكبر من ذي قبل في مقابل الأعمال الفنية".

ففي النصف الأول من 2021 ، بلغ متوسط السعر المدفوع في المزادات التي أقامتها عبر الإنترنت حصرياً دور "سوذيز" و"كريستيز" و"فيليبس" 24291 دولاراً، أي حوالى ثلاثة أضعاف ما كان عليه العام 2019 (8529 دولاراً).

أما ظاهرة تقنية "ان اف تي" (الرموز غير القابلة للاستبدال) التي تقوم على منح شهادة أصالة لمواد رقمية، من صور وفيديوهات وتغريدات وسواها، فأحدثت ثورة في سوق الفنون العالمية، وقد أدرجتها 14 في المئة من المنصات المتخصصة في عروضها، وتعتزم 38 في المئة منها اعتمادها في المستقبل القريب.

وبلغت مبيعات الأعمال الفنية والمقتنيات المشفرة بتقنية "ان اف تي" منذ بداية السنة نحو 3,5 مليارات دولار في نهاية أيلول/سبتمبر، نظراً إلى ما توفره هذه التقنية من إمكانات لتكوين المجموعات الفنية، سواء بصيغة مادية أو عبر الإنترنت، بحسب التقرير.

واستند التقرير إلى دراسة أجرتها شركة أبحاث السوق "آرت تكتيك" التي تتخذ من لندن مقراً لصالح "هيسكوكس" وشملت مشترين من كل القارات.