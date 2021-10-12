أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في الفلبين مقتل تسعة أشخاص وفقد 11 بالبلاد اليوم الثلاثاء بسبب فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار نتيجة الإعصار الاستوائي كومباسو.

كان كومباسو، الذي صاحبته رياح مستمرة بلغت سرعتها القصوى 100 كيلومتر في الساعة، قد اندمج مع بقايا إعصار سابق قبل أن يصل إلى اليابسة في الفلبين مساء الاثنين. وتم إجلاء ما يقرب من 1600 شخص.

وقالت الوكالة إنها تتحقق من معلومات واردة من وحدات إقليمية لها أفادت بمقتل أربعة أشخاص في انهيارات أرضية بمقاطعة بينجويت الشمالية ومقتل خمسة في فيضانات ببالاوان، وهي مقاطعة جزرية في جنوب غرب البلاد.

وتجري السلطات عمليات بحث وإنقاذ بعد فقد 11 شخصا معظمهم بعد الانهيارات الأرضية.

تتعرض الفلبين، وهي مجموعة جزر تضم أكثر من 7600 جزيرة، لنحو 20 عاصفة أو إعصارا كل عام، مما يتسبب في هطول أمطار غزيرة تنجم عنها انهيارات أرضية مميتة.

وقال هاري روك المتحدث باسم الرئيس رودريجو دوتيرتي اليوم إن الرئيس يتابع استجابة الحكومة للكارثة.

وأضاف أن أفراد الإنقاذ موجودون في المشهد، بينما تتواصل جهود إعادة خدمات الكهرباء والمياه وإعادة تهيئة الطرق.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية إن كومباسو، وهو العاصفة الاستوائية الثالثة عشر التي تدخل الفلبين، من المتوقع أن يغادر أراضيها اليوم.