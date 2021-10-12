أعلن منظمو سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس) أن مراسم العرض للمشاركين في نسخة 2022 من السباق ستقام في حدائق تيفولي في كوبنهاجن.

وتقام المراسم في حضور عشرة آلاف مشجع في 29 حزيران/يونيو 2022 وبعدها بيومين ينطلق السباق في العاصمة الدنماركية بسباق فردي عكس عقارب الساعة لمسافة تتجاوز 13 كم.

وتستضيف الدنمارك مرحلتين إضافيتين على أن يتم الكشف عن باقي مسار السباق الأربعاء في باريس.

وكان من المقرر أن ينطلق تور دو فرانس من الدنمارك هذا العام لكن تم تأجيل هذه الخطوة نظرا لتعارضها مع مباريات يورو 2020 لكرة القدم التي استضافتها كوبنهاجن، وذلك في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا حول العالم.