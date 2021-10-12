قبل أن يصبح الممثل مايكل كيتون الرجل الوطواط في "باتمان"، كانت بداياته في السينما مع فيلم "كلين أند سوبر" الذي يتناول الإقبال الجنوني على إدمان المخدرات في الولايات المتحدة خلال ثمانينات القرن العشرين، وبعد ثلاثة عقود، يشارك كيتون في مسلسل يتمحور على موضوع مماثل هو "دوبسيك".

فقبل فيلم الأبطال الخارقين "ذي فلاش" ("البرق") العام المقبل الذي يؤدي فيه كيتون دوراً، تولى البطولة في "دوبسيك"، وهو مسلسل درامي تلفزيوني عن أحدث "وباء مخدرات" في الولايات المتحدة وهي أزمة المواد الأفيونية.

وهذا المسلسل الذي سيصبح متوافراً على منصة البث التدفقي "هولو" اعتباراً من 13 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، يستند على كتاب بيث مايسي غير االروائي "دوبسيك: التجار والأطباء وشركة الأدوية الذين جعلوا أميركا مدمنة".

ويثير الفيلم كيفية تسويق شركة "بوردو فارما" الواسع لدواء "أوكسيكونتين" الذي تنتجه، وهو مسكّن للألم يتسبب بإدمان شديد يُلقى باللوم عليه في أزمة المواد الأفيونية التي تسببت بوفاة نصف مليون شخص في الولايات المتحدة بسبب جرعات زائدة منذ العام 1999.

وأقر مسؤولو "بوردو" العام الفائت بأن الشركة مذنبة فعلاً في ما يتعلق بالتهم الجنائية الموجهة إليها، ومنها الاحتيال على هيئات الصحة الفدرالية من خلال الإقلال من أهمية الطبيعة الإدمانية للأدوية، ودفع رشاوى غير قانونية للأطباء.

ولاحظ مايسي، وهو صحافي مقيم في فرجينيا، أن الضحايا العاديين ومنهم نجوم كرة قدم في المدارس الثانوية وأمهات من الطبقة المتوسطة يتركزون بمعظمهم في منطقة أبالاتشي بشرق الولايات المتحدة التي تُعتبَر بؤرة الوباء.

على عكس العقود الأولى من "الحرب على المخدرات" ، والتي ركزت على حبس متعاطي المخدرات، باتت المواد الأفيونية "سبباً لنحو 70 في المئة من كل الجرعات الزائدة التي سجلت العام الفائت"، على قول روزاريو داوسون التي تشارك في بطولة المسلسل.

ويؤدي كيتون في المسلسل التلفزيوني دور طبيب في بلدة صغيرة تضم مناجم، فيما داوسون شرطية في مجال مكافحة المخدرات، ويبدأ كل منهما في كشف حجم الأزمة المتفاقمة.