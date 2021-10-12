ذكرت المفوضية الأوروبية أنه لم يتم تحقيق سوى تقدم طفيف في جهود مكافحة تلوث المياه بالنترات في الاتحاد الأوروبي، على مدار السنوات العشر الماضية.

وأوضحت المفوضية أن "الافراط في استخدام الأسمدة مازال يمثل مشكلة في كثير من أنحاء الاتحاد الأوروبي". ويستخدم النترات باعتباره من المواد المغذية للنباتات وكثيرا ما يدخل ضمن مكونات الأسمدة في الحقول.

وبمناسبة صدور تقرير بشأن مدى تنفيذ التوجيهات الخاصة بالنترات، قالت المفوضية إن زيادة تركيز النترات في المياه قد يؤدي إلى نمو كبير في الطحالب، مما يؤدي إلى نقص تركيز الاكسجين في المياه، وهو ما يجعل الأسماك والحشرات والكائنات البرمائية غير قادرة على البقاء، كما أن بعض أنواع الطحالب يمكن أن تكون سامة، بل ولها تأثير مميت على الانسان.

واضاف التقرير: "خلال الفترة من 2016 حتى 2019، وفي مختلف أنحاء الدول الأعضاء، مازال 1ر14 بالمئة من المياه الجوفية تحتوي على تركيزات من النترات تفوق الحد المسموح به في مياه الشرب".