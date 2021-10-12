تتوقع الحكومة النرويجية، المنتهية ولايتها، أن تخفض البلاد الغنية بالنفط، بشكل واضح، نسبة اعتمادها على الصندوق السيادي للثروة، والذي تبلغ قيمته 4ر1 تريليون دولار العام المقبل، حيث يسمح الانتعاش القوي بسحب التحفيز القياسي.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، تفيد تقديرات حكومة رئيسة الوزراء إرنا سولبرج، التي لم يحالفها الحظ في الانتخابات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي، بأن ما يسمى بالعجز المالي الهيكلي غير النفطي سوف يتقلص إلى 6ر2% من الصندوق العام المقبل، أو 4ر322 مليار كرون (6ر37 مليار دولار)، مقارنة بـ6ر3% هذا العام والعام الماضي. وتوقع البنك المركزي النرويجي الشهر الماضي تسجيل عجز بنسبة 9ر2%.

وسوف يقدم ائتلاف الأقلية القادم المكون من حزب العمال الفائز بالانتخابات، وحزب الوسط المهتم بالزراعة، وهو مؤيد آخر للتنقيب عن النفط، برنامجه الحكومي غدا الأربعاء ومن المرجح أن يعلن الحزبان أنهما سوف يجريان تغييرات على خطط الميزانية.