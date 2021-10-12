ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية بوتيرة أبطأ خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي في ظل تأثير نقص الوقود والطقس الممطر على ثقة المستهلكين، وفقا لبيانات نشرها كونسورتيوم لتجارة التجزئة البريطانية وشركة كيه بي ام جيه اليوم الثلاثاء.

وقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 6ر0% على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر بعدما ارتفعت بنسبة 3% خلال شهر آب/أغسطس الماضي.

وقالت هيلين ديكنسون المديرة التنفيذية لشركة بي ار سي إن الظروف الاقتصادية الغامضة وتباطؤ النمو يعني أن الربع الرابع سوف يكون مليئا بالتحديات، حيث أن التعافي الاقتصادي يعتمد على قوة مبيعات التجزئة خلال موسم الاعياد.