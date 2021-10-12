محمد الجلاهمة

أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي قرارا نص على إحالة العميد مناف عبدالله محمد القطان - الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة - إلى التقاعد.

ونصت المادة الأولى من القرار أنه يسري اعتبارا من نهاية دوام يوم 31 اكتوبر الجاري ويمنح رتبة «لواء» ويحسب تقاعده على هذا الأساس.

وورد في المادة الثانية من القرار أن «يصرف للمذكور في المادة السابقة مكافأة تعادل راتب شهرين».

كما أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فصيل النواف قرارا بنقل عدد من منتسبي الوزارة إلى عدد من الجهات.

وفيما يلي أسماء المنقولين متبوعة بجهة النقل: