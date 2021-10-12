ذكر تقرير إخباري مساء أمس الاثنين أن نادي مارتش الألماني لكرة القدم، المنافس في إحدى مسابقات دوري الدرجات الدنيا، قام بتغيير اسم استاده ليحمل اسم لاعبه السابق ماتياس جينتر المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 .

وذكرت قناة "شبورت 1" التليفزيونية أن نادي مارتش كشف عن قراره على هامش مباراته أمام هايترزهايم، وقد أوضح أن استاده لم يعد يحمل اسم "فالدشتاديون" وإنما أصبح استاد "ماتياس حينتر شبورت بارك."

ولم يحضر جينتر 27/ عاما/ مباراة الفريق بسبب تواجده مع المنتخب الألماني المنافس في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، لكنه وجه رسالة عبر مقطع فيديو ووعد بأن يزور نادي مارتش عندما "يسمح الوقت".

وكان جينتر قد انضم في طفولته إلى نادي مارتش، الذي يقع بالقرب من فرايبورج، وقضى فيه الفترة ما بين عامي 1998 و2005 قبل أن ينتقل إلى قطاع الناشئين بنادي فرايبورج.

وبعدها انتقل جينتر إلى بوروسيا دورتموند في عام 2014 ثم انضم إلى بوروسيا مونشنجلادباخ في 2017 .

وشارك جينتر في 44 مباراة مع المنتخب الألماني وكان ضمن المنتخب المتوج بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل.