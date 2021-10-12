نحن لا نسابق الزمن بل نحاول اللحاق بما فاتنا.. ومعالجة خلل التركيبة السكانية باتت أمراً ملحاً

الشمري لـ «الأنباء»: مخالفات متنوعة بعقارات مؤجرة بالباطن في بنيد القار والمالك يتحمل الغرامة

دارين العلي - عادل الشنان

دعا محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الجهات المسؤولة الى ضرورة الاستعجال في معالجة خلل التركيبة السكانية المزمن وخطرها الداهم، لخلق حالة من التوازن السكاني والحد من انتشار المخالفات التي باتت آفة لابد من انتزاعها.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الخالد أمس لتفقد منطقة بنيد القار ورافقه فيها رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي وأعضاء الفريق، ونائب رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء م.احمد الشمري الى جانب عدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة.

وقال الخالد في تصريح لـ «الأنباء» إنه تم تحرير مخالفات لأبنية متهالكة بأبواب مخفية داخل إحدى البنايات استطاع فريق طوارئ العاصمة ونائب رئيس الضبطية القضائية ومسؤولو ديوان عام المحافظة كشفها والتعامل معها وفق الإجراءات والقوانين المتبعة، كما تم قطع التيار الكهربائي عن 6 بنايات تلاعبت بالتمديدات الكهربائية التي تشكل خطرا كبيرا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، فضلا عن مباشرة 4 عقارات عملية إزالة مخالفات البناء التي تتكدس بها العمالة، مشيرا الى أن تلك البنايات تعج بمخالفات البناء من سكن عزاب، والعبث بالصرف الصحي وإتلاف المرافق العامة وهدر المال العام، مشيرا أن القضاء على تلك التعديات والتجاوزات هو لبنة أساسية في التطوير والتجميل.

وأضاف: نحن لا نسابق الزمن بل نحاول اللحاق بما فاتنا منه، مشيرا الى أن تمتع المواطن والوافد بالخدمات والمرافق العامة في ظل هذا الكم الكبير من التجاوزات والتعديات على الأملاك العامة وهدر المال العام لن يأتي الا من خلال الوقوف عن كثب ومتابعة الاعمال ميدانيا، لافتا الى أن العاصمة ستكون أجمل بجهود المخلصين وهم كثر، وهدفنا من تتابع الزيارات شبه اليومية الى كل مناطق العاصمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الشأن ليست المخالفة بحد ذاتها وانما وقف هذه الظاهرة وتطبيق القوانين لخلق بيئة إصلاحية تبدأ من هذا الاجراء وصولا الى رؤيتنا في التطوير والتحديث المنشود.

وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية م.أحمد الشمري في تصريح لـ «الأنباء» ان هذه الحملات تأتي تزامنا مع الحملات المستمرة في المحافظة، حيث تم رصد العديد من المخالفات والتعديات في منطقتي القادسية والدعية في وقت سابق، حيث يوجد تكدس للعزاب في المحافظة.

وذكر الشمري ان مشاركة محافظ العاصمة في الحملة لمتابعة شؤون المحافظة ورصد التعديات في ابنيتها سواء المتعلقة بالكهرباء والماء او البناء وغيرها تؤكد الجدية والاهتمام بإزالة جميع التعديات في مختلف المجالات، لافتا ‏الى ان الحملة اسفرت عن تسجيل 6 محاضر ضبط مخالفة وقطع التيار الكهربائي عن تلك ‏العقارات التي توجد فيها مخالفات جسيمة وخطيرة تهدد الشبكة الكهربائية والقاطنين في تلك العقارات.

‏وأكد أن هذه الحملات مستمرة إلى حين القضاء على جميع المخالفات التي تثقل كاهل الشبكة، ‏داعيا ملاك العقارات إلى ضرورة متابعة شؤون عقاراتهم، ‏حيث تم الاكتشاف خلال الجولات ان معظم العقارات المخالفة المؤجرة بالباطن ‏تم العبث بالشبكة من قبل المستأجرين دون علم أصحاب العقارات، وبالتالي تكبد صاحب العقار الخسائر وتسجيل الغرامات بحقه وليس المستثمر.