دعا مدير زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري المحسنين الى المشاركة في مشروع بناء المساجد في 9 دول إسلامية. وبين أن المشروع يأتي تلبية لرغبة المتبرعين، ولوجود الحاجة لبنائها في هذه الدول بسبب الكثافة السكانية وقلة عدد المساجد.



وأوضح أن تكلفة بناء المسجد تختلف بحسب المساحة وعدد المصلين وتبدأ من 2825 د.ك في دولة النيجر، كما يستطيع المتبرع بناء المسجد بالمساحة والمواصفات التي يرغب فيها.

وفيما يتعلق الدول التي ينفذ فيها المشروع، قال: يتم بناء المساجد في كل من النيجر، وتشاد، والفلبين، وبنغلاديش، والهند، وإندونيسيا، وسريلانكا، والأردن، وألبانيا.

وأشار إلى أن زكاة العثمان لديها خبرة كبيرة في مشروع بناء المساجد خارج الكويت حيث بدأت في تنفيذه منذ أكثر من عشرين عاما، وتبرع خلال هذه الفترة أهل الكويت ببناء 650 مسجدا، مؤكدا الحرص على إطلاع المتبرع بشكل مستمر على مراحل بناء المسجد حتى اكتماله.

وحول السبب في إقبال المتبرعين على بناء المساجد في الدول الإسلامية، قال الكندري: لا شك أن بناء المساجد من أفضل الأعمال الصالحة وأكثرها أجرا، وقد ورد في ذلك العديد من الأحاديث الصحيحة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة»، ولا شك أن المحسنين يرغبون في تحصيل هذا الأجر والثواب الجزيل.

ووجه الشكر إلى أهل الخير على دعمهم لكل المشاريع الخيرية، كما دعا من يرغب في بناء مسجد إلى الاتصال على 99388878 - 22667780 أو زيارة مقر زكاة العثمان بالروضة أو حولي.