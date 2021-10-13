من واقع خبرته الواسعة والطويلة في القطاع العقاري، يقدم بنك الكويت الدولي (KIB)، مجموعة متكاملة وشاملة من الحلول المصرفية المتخصصة والمعنية بإدارة ومتابعة جميع أنواع الممتلكات ولمختلف الشرائح من أصحاب العقارات، وذلك عبر خدمات «إدارة أملاك الغير».



فمنذ تأسيسها، ركز البنك على تطوير وتوسيع نطاق وجودة خدمات إدارة أملاك الغير بشكل مستمر، حيث اتسعت لتشمل اليوم جوانب متعددة تلبي جميع احتياجات أصحاب العقار.



يذكر أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الإدارة: تأجير وتسويق الوحدات السكنية والتجارية، توفير خدمات الصيانة الطارئة والدورية، متابعة القضايا وحل المشاكل والنزاعات القانونية، إعداد التقارير والبيانات المالية، وإجراء المزادات العلنية بناء على رغبة العميل، مع مراعاة كل الشروط والضوابط القانونية.

وتجاوبا مع متطلبات العصر التي تدفع باتجاه رقمنة العمليات المصرفية، يوفر KIB الفرصة لدفع الإيجار عبر الإنترنت، ما يسهل عملية تحصيل الإيجارات على المالك.



وفي هذا الإطار، صرح مدير إدارة أملاك الغير في KIB، يوسف العجيل: مع زيادة عدد العقارات وعدم قدرة أصحابها، سواء من الشركات أو الأفراد، على التفرغ لمتابعتها، نظرا لتغير نمط الحياة وتسارعه، أصبحت هناك حاجة ملحة لوجود جهة موثوقة تزيل عن كاهلهم هذا العبء، بما يشمل التسويق وتحصيل الإيجارات وكذلك العديد من العمليات المرتبطة بإدارة عقاراتهم، لذا اتخذ KIB على عاتقه تنظيم المسائل المتعلقة بإدارة أملاك الغير للعملاء، مع حفظ حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية ضمن المعادلة العقارية الواحدة، مضيفا: نحن نركز على بناء علاقة ثقة وطيدة مع جميع عملائنا، سواء كانوا أفرادا أو جهات حكومية أو مؤسسات خاصة كبرى، مبادرين بأن نكون المستشار المالي لهم، وذلك من خلال تعيين خبرتنا الشاملة التي نتمتع بها في القطاع العقاري، والحرص على التعامل بمنتهى المصداقية والشفافية أثناء فترة إدارة العقار، وهو الأمر الذي جعلنا نحتل مكانة ريادية في هذا المجال، ومكنتنا من توسيع قاعدة عملائنا.



علما أن إدارة أملاك الغير في KIB لها خبرة 45 عاما وتضم نخبة من الخبراء المتمرسين في القطاع العقاري، الذين يضعون نصب أعينهم تحقيق الاستفادة القصوى للعملاء والحفاظ على ممتلكاتهم من حيث القيمة السوقية للعقار وتسجيل نسبة إشغال عالية ومستدامة، إلى جانب توفير أعلى معايير الأمن والسلامة للمالك والمستأجر على حد سواء.