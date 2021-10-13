يجري بنك الخليج غدا الخميس 14 أكتوبر سحب حساب الدانة عن الربع الثالث من هذا العام، وسيكشف خلال السحب اسم العميل المحظوظ الفائز بجائزة 100 ألف دينار، وسيجري السحب في مقر بنك الخليج بحضور ممثل من وزارة التجارة والصناعة، وممثل من شركة إرنست أند يونغ Ernst & Young.



وحول هذا السحب، قال محمد القطان، المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد في بنك الخليج: بعد أن أعلنا عن المليونير الجديد الذي حصل على مليون دينار في سحب الدانة عن الربع الثاني، نتطلع للكشف عن الفائز بسحب الربع الثالث، العميل المحظوظ الذي سيحصل غدا على جائزة الـ 100 ألف دينار، هذا السحب هو ثالث سحب ربع سنوي لهذا العام، لكن فرص الربح مع حساب الدانة تتكرر شهريا وربع سنوي وسنويا، لذلك نذكر العملاء وندعوهم للادخار في حساب الدانة الذي يمكنهم فتحه والإيداع فيه إلكترونيا عن طريق تطبيق بنك الخليج، أو زيارة أحد فروعنا المنتشرة في أنحاء البلاد. وأتمنى الحظ الوفير للجميع.



وحساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب.

فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار كويتي لعشرة فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، والسحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ 1.5 مليون دينار.



ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يحول فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج.



كذلك، تمت إضافة كل فرص الربح لعملاء الدانة الحاليين من عام 2020 (من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2020) إلى سحوبات عام 2021.



ولزيادة فرص الربح، يجب على العملاء أن يحافظوا على المبلغ المودع في الحساب بألا يقل عن 200 دينار، أو أن يزيدوه للحصول على فرص ربح أكثر باستمرار. يمكن للعملاء الحصول على فرصة الدخول في السحب الشهري وربع السنوي والسنوي.