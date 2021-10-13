نشرت مجموعة إيكويت، الجهة العالمية المنتجة للبتروكيماويات، الإصدار السابع لتقرير التنمية المستدامة، والذي يسلط الضوء على التزامها المستمر بالتنمية المستدامة في كل وحدات عملياتها وفي المجتمعات التي تعمل بها، وقد تم إعداد التقرير وفقا لمعايير مؤسسة المبادرة العالمية للتقارير وحصل على الختم المتعلق بخدمة إفصاحات الأهمية النسبية المقدمة من المؤسسة.

وقالت الشركة في بيان صحافي، إن نسخة الإصدار السابع الذي صدر تحت شعار «القيادة بمرونة لتحقيق أكبر قدر من النمو وتعزيز القدرة على التأقلم وسط جائحة كوفيد-19»، تستعرض قدرة مجموعة إيكويت المؤسسية على الصمود والتكيف في مواجهة وباء كوفيد-19، متضمنة عددا من الدراسات لتدابير الاستجابة التي تبنتها المجموعة خلال فترة إعداد التقرير.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكويت ناصر الدوسري: «عندما بدأنا نلمس مدى تأثير وباء كوفيد-19 على حياة الناس في شتى أنحاء العالم، بادرنا كمؤسسة تتحلى بحس المواطنة والمسؤولية للمساعدة في حماية الصحة والاستمرار في توفير المنتجات الأساسية للأسواق عبر جميع دول العالم.

وقد مكنتنا المرونة والمتانة التي تمتاز بها عملياتنا من الاستمرار دون انقطاع بالتزامن مع توفير الحماية لموظفينا».

من جانبها، قالت رئيسة فريق التنمية المستدامة في مجموعة إيكويت د.عبير العمر: «لقد أخذنا على عاتقنا رفع مستوى العمل من خلال تحديث استراتيجيتنا للتنمية المستدامة في 2019 والتي تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة.

ويسلط التقرير الحالي الضوء على أداء مجموعة إيكويت خلال الفترة 2019-2020 بشأن عدد من مرتكزات التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية في أربع قطاعات رئيسية هي النمو الاقتصادي، والبيئة، وأولويات الصحة والسلامة، والمسؤولية تجاه موظفينا».