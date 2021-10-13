أعلنت «ليجن فودز» إحدى شركات «العيد للأغذية» الحديثة المتخصصة في المنتجات والخدمات الغذائية لقطاع هوريكا، عن سعيها للاستحواذ على حصة مؤثرة في السوق شديد المنافسة، بفضل شبكة عملاء متنامية من العلامات التجارية والموردين، والمنتجين للغذاء في جميع أنحاء العالم.



وأوضح محمد جاد المدير العام لشركة «ليجن فودز» اعتماد نموذج أعمال ديناميكي ومرن للخطوط التشغيلية للشركة، يقوده فريق من الكفاءات، بإدارة واضحة الرؤية ترتكز على دراسات مستمرة لميول السوق الغذائية المتغيرة والمتطورة، مما يعزز الاستجابة السريعة والتلقائية للمتطلبات الموسمية والدقيقة لقطاعات هوريكا وخدمات تقديم الطعام للمطاعم والمطابخ المتخصصة بأفضل المنتجات وأجودها على الإطلاق، مشددا على الالتزام بجودة وتنوع وسلامة الغذاء كأولويات في رحلة البحث والانتقاء لأفضل المنتجات والحلول الغذائية التي تناسب اتجاهات السوق، بغية الوصول للريادة في القطاع الغذائي المحلي.



وأكد ان الجودة والسلامة والمذاق معايير راسخة في آلية العمل الخاصة بالشركة، لضمان تقديم تجربة طعام استثنائية بمستويات عالمية للمستهلك الذواق، إضافة إلى اعتزاز «ليجن فودز» بكونها المورد الموثوق به للعديد من سلاسل الامتياز والمطاعم المحلية، لالتزامها بالتسليم الكامل في الوقت المحدد لأفضل المنتجات، والحرص على ضمان الجودة العالية وتطبيق الأنظمة والمعايير والاشتراطات الصحية الصارمة.



وتعتمد «ليجن فودز» خيارات متنوعة من اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية بجودة استثنائية تتوافق مع المقاييس العالمية والمحلية، وتراعي أحدث معايير السلامة الغذائية والمواصفات الدولية في الاستيراد والتخزين والتوريد.