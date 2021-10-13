شراكة مثمرة بين Ooredoo و«الوطني» في الحدث الأكبر من نوعه بالبلاد

«الوطني»: حريصون على تقديم أفضل العروض والمميزات الحصرية لعملائنا

حفل الإطلاق سيستمر لثلاثة أيام متتالية وسيشمل سحوبات وفعاليات استثنائية



أعلنت شركة Ooredoo الكويت عن توقيعها وبنك الكويت الوطني اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة، تمنح بموجبها عملاء الخدمات المصرفية الخاصة للبنك، مجموعة من المميزات تشمل أولوية الحصول على هاتف iPhone13 الجديد في المقر الرئيسي لشركة Ooredoo وذلك في حفل إطلاق مجموعة هواتف iPhone13 الجديدة كليا والذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 14 أكتوبر وحتى 16 أكتوبر 2021 منتصف الليل.

وستقدم شركة Ooredoo الكويت عروضا حصرية لعملاء الذهبي والخدمات المميزة في بنك الكويت الوطني تشمل أولوية الحصول على هاتف iPhone13 الجديد عند تقديم بطاقة الوطني للسحب الآلي بالإضافة إلى التمتع بميزة الدخول إلى قاعة VIP في الشركة خلال الحدث.



وأعلنت Ooredoo الكويت بفخر عن هذه الشراكة الاستراتيجية موضحة أنها تحقق التوازن الأمثل بين قطاع تكنولوجيا الاتصال الرقمي والقطاع المصرفي في البلاد، وبلا شك جاءت هذه الشراكة دليلا ملموسا على التزام Ooredoo بتوفير أحدث المنتجات والخدمات والحلول الرقمية المبتكرة التي تقدم قيمة فعلية للعميل. كما عبرت عن أهمية الدور الرئيسي الذي يلعبه الشركاء في رفع مستوى كفاءة الشركة.



من جهته، أعرب بنك الكويت الوطني عن سعادته بالشراكة مع Ooredoo الكويت، والتي تأتي في إطار حرص البنك الدائم على استفادة عملائه من العلاقات القوية التي تربطه بالمؤسسات الرائدة في كافة الأنشطة والقطاعات المتنوعة وبما يسهم في حصولهم على عروض وجوائز حصرية متنوعة إلى جانب ما يوفره لهم الوطني من خدمات ومنتجات مصرفية متميزة.



هذا، وسيتخلل حفل إطلاق مجموعة هواتف iPhone13 الجديدة والذي سيكون الأكبر في الكويت طيف واسع من وسائل الترفيه المميزة التي تحقق أعلى المعايير وتفوق توقعات العملاء لتضمن بذلك راحة جميع عملاء الشركة وحصولهم على تجربة استثنائية تتضمن مجموعة حصرية من الجوائز القيمة.

وأوضحت الشركة أنها تحرص دائما على مكافأة عملائها على مدار العام بشكل فريد وبشتى الطرق، من خلال ما تطلقه من حملات استثنائية وعروض تتيح لهم فرصة دخول العديد من السحوبات، والفوز بجوائز قيمة تم تصميمها وفقا لتطلعاتهم، حيث تعتبر مكافأة العملاء ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة لإثراء تجربة العميل.