طلال بارا



أطلقت بورشه مؤخراً سيارتها السيدان الرياضية باناميرا الجديدة بتحديثات منتصف العمر، والتي تضمنت مجموعة من التعديلات الدقيقة طالت التصميم الخارجي والتجهيزات الداخلية، بينما تركزت التغييرات الأساسية في المنظومة الميكانيكية لتمنح طرازات هذه العائلة جرعة إضافية من التأدية.



عائلة باناميرا العريقة التي تضم اليوم العديد من الطرازات بدءا من الطراز القياسي وحتى طراز القمة، لا تزال توفر أداء السيارات الرياضية والراحة التي توفرها سيارات الصالون الكبيرة.



تجربتنا في هذه التغطية ستكون مع طراز بورشه باناميرا القياسي، والمزود بمحرك ‎V6‎ سداسي الأسطوانات سعة ‎2.9 لتر الشهير مع شاحن توربيني مزدوج، والذي يوفر متعة القيادة الرياضية الاستثنائية التي طالما تميزت بها طرازات بورشه الرياضية.



حضور جريء



البداية مع التصميم الخارجي، الجديد هنا في هذا التحديث أن كافة طرازات باناميرا الجديدة تأتي الآن مجهزة بمجموعة ‎Sport Design‎ الرياضية في الجزء الأمامي كتجهيز أساسي من المصنع، بعد أن كانت تجهيزا اختياريا في السابق، حيث تتضمن التجهيزات الشبك الأمامي الأنيق وفتحات الهواء الجانبية الكبيرة ووحدة الإضاءة الأمامية بشريط إضاءة أحادي.



ومن الخلف يمتد شريط الإضاءة المطور على غطاء صندوق الأمتعة بخطوط متناسقة، ويتصل بأناقة وانسيابية مع المصابيح الخلفية بتقنية ‎LED‎ الجديدة، كما تمت إضافة عجلات قياس ‎20 و21 بوصة بـ 3 تصاميم جديدة إلى مجموعة العجلات ليصبح المجموع ‎10 تصاميم.



وظائف جديدة



لا تزال مقصورة بورشه تحتفظ بلمسات تصميمها العصري والأنيق، فالأسطح اللوحية السوداء والشاشات التفاعلية توفر واجهة مستخدم بديهية حالها حال الهاتف الذكي، لكن مع إضافة بعض التحديثات التي طالت نظام بورشه لإدارة الاتصالات (PCM)، حيث تمت إضافة وظائف جديدة مثل التحكم الصوتي المطور ونظام Apple CarPlay‎ ‎ لتوصيل الهاتف لاسلكيا، كما تم تجهيز سيارة باناميرا بمجموعة واسعة من أنظمة الإضاءة والمساعدة المبتكرة، مثل نظام المساعدة في الحفاظ على المسار الذي يتوافر الآن كتجهيز أساسي، ونظام تثبيت السرعة المتكيف، ونظام المساعدة على الرؤية الليلية، ونظام المساعدة على تغيير المسار، ومصابيح ‎LED matrix‎ الأمامية مع نظام بورشه للإضاءة الديناميكية بلاس (‎PDLS Plus‎)، ونظام المساعدة على ركن السيارة الذي يتضمن وظيفة العرض الشامل لمحيط السيارة، إلى جانب نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي‏.



القوة المحركة



ميكانيكياً، تزود بورشه باناميرا القياسية، بمحرك ‎V6‎ سداسي الأسطوانات سعة ‎2.9 لتر الشهير بشاحن توربيني مزدوج، والذي يوفر قوة تبلغ ‎330 حصانا و450 نيوتن متر من عزم الدوران‏، يتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية PDK من 8 سرعات، لتنطلق السيارة من السكون إلى سرعة 100 كلم/ س في غضون 5.6 ثوان، أما السرعة القصوى فهي محددة إلكترونيا بـ 270 كلم/ س.



على صعيد آخر، يمكن تعزيز استجابة المحرك باستخدام «مفتاح تشغيل الإعدادات» والذي يتوافر مع «رزمة سبورت كرونو» التي تتضمن وظيفة «تحكم بالانطلاق» وهو عبارة عن مفتاح تشغيل دائري يقع على عجلة المقود، يتيح اختيار 1 من 4 إعدادات قيادة وهي العادي والسبورت والسبورت بلاس والفردي، ويقع في وسط مفتاح التشغيل هذا «زر الاستجابة الرياضية»، الذي يضع بمتناول السائق قوة «باناميرا» القصوى بمجرد الضغط عليه.



من جانب آخر، تم تحسين هيكل السيارة وأنظمة التحكم في التوجيه لتعزيز مستويات الراحة والارتقاء بالأداء الرياضي في جميع سيارات باناميرا الجديدة، وأعيد تصميم بعض الأنظمة بالكامل، على سبيل المثال، ساهم نظام بورشه النشط للتحكم بالتعليق (PASM) بتعزيز مستويات الراحة بشكل ملحوظ، بينما عمل ونظام بورشه الرياضي للتحكم الديناميكي بالشاسيه (‎PDCC Sport‎) على تحسين ثبات الهيكل، كما يتم تجهيز السيارات الجديدة بجيل من أنظمة التوجيه والإطارات‏.



البطاقة التقنية



بورشه باناميرا



المحرك: سداسي الأسطوانات V6 مع شاحن توربيني مزدوج



السعة: 2.9 لتر



القوة: 330 حصانا



العزم: 450 نيوتن متر



التسارع: من صفر إلى 100 في 5.6 ثوان



السرعة القصوى: 270 كلم/ س



علبة التروس: أوتوماتيكية 8 سرعات



الاندفاع: خلفي