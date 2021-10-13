



هل صحيح أن تناول الكرز يسهم في تجنب ظهور التجاعيد؟



في دراسة حديثة، كشف اطباء مختصون في التغذية 7 مزايا غير متوقعة لفاكهة الكرز، ومن اهمها المساعدة في تجنب ظهور التجاعيد، كما ان لها تأثيرات مضادة للسرطان.



وقال المختصان في مجال التغذية كيري غانس وسامانثا كاسيتي، في مقابلة مع مجلة «ومينز هيلث»، ان تناول فاكهة الكرز له فوائد قد لا يتوقعها احد، وتساعد فاكهة الكرز في تجنب ظهور التجاعيد بسبب محتواها العالي من فيتامين سي ومضادات الاكسدة الاخرى التي تثبط الالتهاب والاجهاد التأكسدي في الجسم.



كما يمكن ان يقلل تناول الكرز ايضا من خطر الاصابة بالسرطان، اذ يحتوي على مادة البوليفينول وهي مركبات مفيدة قد تكون لها تأثيرات مضادة للسرطان، كذلك يساعد الكرز في خفض ضغط الدم، حيث تعتبر هذه الفاكهة غنية بمركبات البوليفينول الواقية التي تم ربطها بتحسين مستويات ضغط الدم.



بالاضافة الى ذلك، يساعد الكرز في ابطاء تدهور القدرات الادراكية بفضل الانثوسيانين، كما يحسن عمل وظائف المخ والذاكرة ويقلل من الالتهاب ويقاوم الاجهاد التأكسدي في الدماغ، الذي يزيد من خطر الاصابة بمرض ألزهايمر وانواع اخرى من الخرف.



كما يمكن ان يقلل تناول الكرز من خطر الاصابة بأمراض القلب، اي تعمل مضادات الاكسدة الموجودة في الكرز على ارخاء الاوعية الدموية وتقليل الالتهاب والضغط.



بالاضافة الى ذلك، يساعد الكرز في مكافحة مرض السرطان من النوع الثاني، كما يساعد تناول الكرز ايضا على النوم بشكل افضل، وذلك بفضل هرمون الميلاتونين الذي يتحكم في دورة النوم والاستيقاظ.

عن «سكاي نيوز»