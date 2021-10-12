أسامة دياب

أشادت السفيرة الأميركية لدى البلاد ألينا رومانوسكي بقرار ‏ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بشأن فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد وذلك في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة، معتبرة القرار ‏قفزة أخرى إلى الأمام من أجل المساواة بين الجنسين في الكويت.

ولفتت رومانوسكي في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن التحاق المرأة بالجيش لأول مرة في تاريخ البلاد يعكس رؤية القيادة السياسية لتعزيز المساواة، مشيرة الى ان المرأة ستتولى أدوارا رئيسية في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.