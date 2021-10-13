عبدالعزيز جاسم



عادت إلى البلاد مساء امس بعثة منتخبنا الوطني للناشئين قادمة من الإمارات وانتهاء معسكر الأزرق هناك، إذ حقق المنتخب فوزا معنويا على نظيره النصر الإماراتي 2-1، إذ جاءت الأهداف بأقدام الواعدان أحمد الرشيدي ومهدي الحمر حيث قدم «الأزرق الصغير» عرضا مغايرا عن وديتي الأمارات التي خسرهما 0-4 و0-1.



وجاءت التجربة الأخيرة مفيدة للغاية إذ ظهر استيعاب اللاعبين لفكر المدرب الوطني محمد الفيلكاوي الذي عمد إلى إعادة تموضع بعض اللاعبين وفق إمكاناتهم البدنية والفردية.



وكان من المقرر أن يخوض الأزرق الصغير استحقاقا مهما وهو المشاركة في بطولة غرب آسيا التي تم تأجيلها لتقام في ديسمبر المقبل عوضا عن موعدها السابق الذي كان مقررا في 14 الجاري في مدينة الدمام.



وفي جانب آخر، من المقرر أن تناقش اللجنة الفنية التقريرين الفني والإداري لنتائج معسكر المنتخب في الأمارات، خصوصا استمرار المدرب محمد الفيلكاوي مع الأزرق الصغير أو عودته الى قيادة منتخب الشباب الذي يواصل تحضيراته في الكويت.