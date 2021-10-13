يحيى حميدان - هادي العنزي



حقق النصر فوزه الأول في بطولة كأس الاتحاد «التنشيطية» وذلك بعد الفوز على الصليبخات 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من امس على ستاد مبارك العيار ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، وبهذا الفوز حصد «العنابي» نقاطه الثلاث الأولى في المسابقة، اذ سجل له دينيس ومحمد دحام.



ولحساب المجموعة ذاتها أوقف برقان تقدم كاظمة بتعادل سلبي في المباراة التي جمعتهما على ستاد عبدالله الخليفة وبهذه النتيجة ارتفع رصيد «البرتقالي» إلى 4 نقاط فيما أصبح رصيد برقان نقطتان.



وعلى ملعب نايف الدبوس في الفحيحيل، انتزع الشباب فوزا مستحقا من الساحل بهدف نظيف حمل توقيع اللاعب يوسو باي، وبهذه النتيجة أصبح رصيد الفائز 3 نقاط فيما بقي رصيد الخاسر خاليا من النقاط.



وقد جاءت مواجهة الشباب والساحل، بأفضلية واضحة للأول في بدايتها، بعدما شن العديد من الهجمات بواسطة اوسينو نداي، ويوسف باي، وعبدالله الباذر، وأحمد يونس، لكنه لم يستثمر سوى واحدة منها عبر يوسف باي، كانت كفيلة بخروج فريقه متقدما بهدف نظيف بنهاية الشوط الأول، فيما سعى الساحل لمعادلة النتيجة بالشوط الثاني، وتمكن من الوصول إلى مرمى الحارس أحمد دشتي عدة مرات، لكن محاولات فيصل عجب، وحسن حسون لم يكتب لها النجاح، بفضل صلابة دفاع الشباب بقيادة حسين نادر، وجيمس اوكواسا، كما تأثر أداء الساحل سلبا بطرد قائده أحمد غازي، ليخرج دون تحقيق مراده بالتعادل على اقل تقدير.