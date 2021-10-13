يحيى حميدان



أبدى مدرب برقان أنور يعقوب إعجابه بمستوى لاعبيه الصاعدين خلال مباراة كاظمة الذي انتهى بالتعادل السلبي ضمن كأس الاتحاد «التنشيطية»، معتبرا أنهم أدوا المطلوب منهم وكشفوا عن إمكانياتهم الكبيرة التي تؤهلهم للمشاركة بصفة مستمرة عند انطلاق منافسات الموسم الجديد عبر إقامة دوري «stc» للدرجة الأولى في 6 نوفمبر المقبل.

وأضاف يعقوب لـ«الأنباء» أنه فضل الاستفادة مباريات كأس الاتحاد للدفع ببعض اللاعبين الصاعدين لاكتساب الخبرة ومنحهم الفرصة لإثبات قدراتهم، وكانوا على قدر المسؤولية وقدموا مستويات مرضية وسيكون لهم مستقبلا كبيرا، وحتى مشاركتهم كأساسيين ستكون متاحة في حال ضاعفوا جهودهم وأثبتوا كفاءتهم.



ويبن أن برقان قدم مستوى مرضيا أمام كاظمة على الرغم من بعض الغيابات في صفوف الفريق وخوض المنافس المباراة بكامل عناصره الأساسيين المتاحين، هذا بخلاف طرد محترفنا البرازيلي وليام رودريغيز بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، إلا أن لاعبينا تفوقوا على أنفسهم واستطاعوا الخروج بشباك نظيفة والحصول على نقطة التعادل.

وأشار يعقوب إلى غياب كل من فرحان سعد لظروف خاصة، ومحمود جمعة لحصوله على بطاقة حمراء أمام العربي في المواجهة التي سبقت لقاء كاظمة، فيما تبدو صفوف الفريق «الذهبي» مكتملة في الوقت ولا تشكو أي غيابات.