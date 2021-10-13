بناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي المشرف العام على القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي، وتعليمات وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف قائد القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي وترسيخا للتعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لتحقيق المنظومة المتكاملة لحماية أمن الوطن وتعزيزا للعمل المشترك لإبرازه وإحداث التفاعل والتكامل الميداني في تنفيذ الواجبات المشتركة وتبادل الخبرات، قام مدير عام مديرية عمليات القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي اللواء ركن محمد رافع الديحاني يرافقه من القيادة التنسيقية مساعد مدير عام مديرية عمليات القيادة التنسيقية اللواء وائل الرومي أمس الثلاثاء بزيارة إلى الحرس الوطني، والتقى بوكيل الحرس الوطني الفريق ركن م.هاشم الرفاعي، وعددا من قيادات الحرس الوطني.



وخلال الزيارة، تم استعراض مرئيات القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي بشأن تطوير آليات التنسيق والتعاون، واستمع الحضور إلى توجيهات وكيل الحرس الوطني الذي أكد على ضرورة التعاون المستمر وتضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية والعسكرية سعيا لإحداث التكامل في الواجبات المشتركة.



وفي نهاية الزيارة، قام اللواء محمد رافع الديحاني بتقديم درع تذكارية للفريق ركن م. هاشم الرفاعي الذي أشاد بجهود وزارة الداخلية في حماية الأمن الداخلي وفرض السيطرة الأمنية وتحقيق أمن وأمان المواطنين والمقيمين والتعاون والتنسيق مع الجهات العسكرية لتفعيل مفهوم العمل الأمني المشترك مع الجهات العسكرية.