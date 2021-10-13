محمد الجلاهمة



تمكن رجال الجمارك مراقبة المستودعات الجمركية الجوية التابعة لإدارة المستودعات الجمركية العامة والخاصة من ضبط ملابس وأقلام عالمية مقلدة مخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية. وفي التفاصيل فقد وصلت إلى مراقبة المستودعات الجمركية الجوية شحنة قادمة من دولة خليجية عبارة عن كراتين تحتوي ظاهريا على «ملابس»، وذلك للتمويه خلال التفتيش، إلا أن المفتش الجمركي شك فيها، حيث إن وزن الكراتين لا يتناسب مع المكتوب عليها، وبتفتيشها بدقة عثر على عدد ما يقارب 5600 قلم، و600 قطعة ملابس جميعها مقلدة لماركات عالمية معروفة. وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات الجمركية المتبعة.



هذا، وحذرت الإدارة العامة للجمارك كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكل أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.