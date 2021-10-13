أصدر الرئيس بشار الأسد «مرسوما» قضى بإنهاء الاحتفاظ واستدعاء الاحتياط اعتبارا من بداية ديسمبر المقبل.



وفي تفاصيل «المرسوم» الذي نشرته وكالة «سانا» الرسمية فإن الأمر الإداري الذي أصدره بشار «يقضي بإنهاء الاحتفاظ، والاستدعاء للضباط الاحتياطيين، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من 1/12/2021». وأوضح أنه يشمل الضباط «المحتفظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية» ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى 30/10/2021 ضمنا، والأطباء البشريين الاختصاصيين في إدارة الخدمات الطبية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 30/10/2021 ضمنا، ويتم تسريحهم وفقا لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم. وكذلك صف الضباط والأفراد (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية أقل من ٧ سنوات ونصف حتى 30/10/2021 ضمنا.