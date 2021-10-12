استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بمكتبه بمقر وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء رئيس هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف ورئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي د.خالد المذكور والوزير السابق أحمد باقر، كلا على حدة.



ورحب الشيخ ثامر العلي بضيفيه مثمنا دور الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام في خدمة قضايا المجتمع، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



من جانبه، أعرب د.خالد المذكور وأحمد باقر عن شكرهما لوزير الداخلية على حسن الاستقبال، مثمنين ما يقوم به منتسبو المؤسسة الأمنية من جهود كبيرة في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.