ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان ـ بدر السهيل



أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه استجوابا من النائب د.هشام الصالح لوزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح.

وقال الغانم إنه وفقا للإجراءات اللائحية، فقد أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والوزير المعني بالاستجواب المكون من ثلاثة محاور وسيتم إدراجه في أول جلسة عادية مقبلة.

وجــاء المحــور الأول للاستجواب عن تجاوزات مالية مليونية وإهدار المال العام، والثاني عن سوء الإدارة الصحية في ظل جائحة كورونا، والثالث عن التجاوزات الإدارية وضعف الرقابة.

وقال الصالح، في تصريح صحافي، ان استجوابه «دسم» يحتوي على 3 محاور تناقش 41 موضوعا ومخالفات جسيمة.

وأضاف الصالح «رسالتنا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بأن هذا الاستجواب أصبح تحت نظر سموه، وأنه في حال استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها يجب ألا يعود وزير الصحة الحالي وزيرا للصحة في الحكومة المقبلة»، مضيفا «أتمنى أن يكون هذا الاستجواب هو رصاصة الرحمة».

وتابع: بالنسبة لبيان النائب السابق مسلم البراك بعنوان «لسنا في معركة معكم ولكن سياسة حرق المراحل مرفوضة» البعض يتساءل ما إذا كان الهدف من الاستجواب هو تخريب الحوار الوطني، أقول: أعوذ بالله، فأنا لدي تواصل مع مجموعة معينة في تركيا ويعلمون تمام العلم أنني أتمنى عودتهم اليوم قبل الغد، ويكفي أنني صوت في اللجنة التشريعية على قانون العفو عن النائب السابق مسلم البراك، وأضاف «لا أحد يزايد علينا، وإن شاء الله نرى مسلم البراك قريبا خلال أيام».





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