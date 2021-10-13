أعرب نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارسيا جوانا عن تقديره الكبير لعلاقات الشراكة مع الكويت ودورها في تعزيز التعاون والشراكة بين الحلف ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وقال جوانا في تصريح لـ «كونا» على هامش مأدبة الغداء واللقاء الذي استضافه سفيرنا لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) جاسم البديوي: «اننا نقدر علاقة الشراكة مع الكويت ونقدر بشدة علاقات التعاون مع شركاء مبادرة اسطنبول للتعاون».



وأبدى جوانا استعداد الحلف للاستمرار في التعاون مع شركائه بمنطقة الخليج «لأن الوضع الدولي يتطلب تعاوننا بسبب المخاطر على أمننا المشترك وليس هناك بديل عن التعاون وتبادل المعلومات».



وأعرب عن تقديره أيضا لاستضافة الكويت المركز الإقليمي لحلف (ناتو) ومبادرة اسطنبول للتعاون باعتباره «مركزا ذا خبرة رائعة»، معربا عن امتنانه لاستئناف المركز أنشطته ودوراته التدريبية لممثلين من دول الخليج.



وسلط جوانا الضوء على دور الكويت البارز في تعزيز علاقات الشراكة مع حلف شمال الأطلسي.



من جهته، قال السفير البديوي في تصريح مماثل لـ «كونا» ان مأدبة الغداء واللقاء هما من ضمن الجهود التي تبذلها بعثة الكويت لدى الحلف المكون من 30 عضوا لربط جميع دول مبادرة اسطنبول للتعاون ودول مجلس التعاون الخليجي بمسؤولي (ناتو).



وأضاف ان اللقاء يكتسب أهمية خاصة، حيث جمع آخر لقاء دول الخليج ودول مبادرة اسطنبول للتعاون على مستوى رفيع من المسؤولين في ديسمبر عام 2019 بالكويت بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيس المبادرة.



وأوضح السفير البديوي ان مباحثات اللقاء تمحورت حول العديد من القضايا المهمة التي تتعلق بالتعاون بين حلف شمال الأطلسي ودول الخليج العربي ودول مبادرة اسطنبول للتعاون اضافة الى القضايا السياسية والأمنية.



واعتبر ان «حلف (ناتو) مؤسسة دولية مهمة جدا بالنسبة لنا حيث ان اربع دول خليجية شريكة للحلف واثنتين تعملان بشكل وثيق معه»، مبينا ان الحلف يكتسب أهميته كمؤسسة دولية تسعى الى تعزيز الأمن والسلام في العالم.



وقال السفير: «اننا سعداء جدا بأن المركز الإقليمي لحلف (ناتو) لمبادرة اسطنبول للتعاون في الكويت استأنف نشاطه في السادس من أكتوبر الجاري بعد توقفه بسبب جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)»، معربا عن تطلعه الى تعزيز علاقات التعاون.