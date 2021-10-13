القاهرة - مجدي عبدالرحمن



طالب النائب حسن المير عضو مجلس النواب، في بيان اصدره أمس، جميع الوزارات والمحافظات وجميع الأجهزة والمؤسسات التنفيذية بالجهاز الإداري بالدولة التطبيق الحاسم لقرار منع دخول الموظفين العاملين بقطاعات الحكومة للمقار الخاضعة للجهاز الاداري للدولة الا بعد التطعيم بلقاح كورونا، والذي يكفل الحفاظ على صحة جميع الموظفين والعاملين بمختلف مؤسسات الدولة ويمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل تطبيق هذا القرار.



كما طالب بضرورة الزام جميع الموظفين والعاملين بمختلف مؤسسات الدولة من الذين حصلوا على لقاح كورونا بالالتزام التام بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفي مقدمتها ارتداء الكمامات وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي مع التعقيم المستمر لمؤسسات الدولة بالمطهرات ضد فيروس كورونا.



وكانت وزارة الصحة والسكان قد أكدت أنه في حال عدم الحصول على اللقاح يلزم كل الموظفين بتقديم تحليل pcr كل 3 أيام، وأنه تم استثناء الحوامل والمرضعات من التعليمات المذكورة.