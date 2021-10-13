

القاهرة - هالة عمران



وجه د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء برصد 250 مليون جنيه لإعادة إحياء منطقة إسنا التاريخية، ضمن المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة بالمناطق الأثرية وضمن خطة الترويج لمحافظة الأقصر في ثوبها الجديد، لاستعادة مكانتها كوجهة سياحية وأثرية للزائرين من مختلف دول العالم.



جاء ذلك خلال زيارة مدبولي، والوفد المرافق له، منطقة إسنا التاريخية، عقب تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية الدير التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، وشملت الجولة تفقد سوق اسنا السياحي الذي يضم مجموعة من البازارات السياحية تم إنشاؤها منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث أجرى مدبولي حوارا مع أصحاب البازارات الذين أشادوا بالمشروعات التي تنفذها الدولة، وطالبوا باستكمال تطوير سوق إسنا، مثلما تم في وكالة الجداوى، ووعدهم بالاستجابة لمطلبهم.



من جانبه، قدم حسين الحداد مدير عام آثار إسنا وأرمنت، شرحا حول المنطقة، حيث أوضح أن سوق إسنا السياحي ينتهي بوكالة الجداوى، التي تم إنشاؤها في عصر محمد علي باشا، وفي مواجهتها معبد خانوم باسنا، وعلى يسار السوق سوق القيثارية التجاري.



وقال الحداد إن وكالة الجداوي تأسست عام 1792 م على يد حسن بك الجداوي، الذي استقر في إسنا، وكان والي جدة، ومن هنا جاءت تسمية الجداوي، وهي وكالة تجارية كانت بمنزلة همزة وصل بين جنوب أفريقيا ومصر لتبادل السلع والتجارة، وتتكون من طابقين، الأول مجموعة حوانيت لعرض السلع، والطابق الثاني لمبيت التجار، وكانت بمنزلة منشأة تجارية فندقية وتدهورت، مضيفا أن عام 2018 شهد بدء مشروع متكامل لترميم الوكالة لتضم عدة مشروعات تجارية.



وأوضح مدير عام آثار إسنا وأرمنت أن معبد خانوم بإسنا يجري فيه حاليا أعمال التطوير لإظهار الألوان وإعادة اكتشاف الرسومات الخاصة بتيجان الأعمدة، وسقف المعبد، تحت إشراف وزارة السياحة والآثار بأياد مصرية، وفريق مرممي الوزارة، ويوجد في حرم المعبد أنقاض كنيسة تعود للعصر القبطي.



وأضاف أن بالمنطقة بانوراما أثرية، حيث تضم كذلك سوق القيثارية الذي تأسس في القرن الـ 19، ومعصرة زيوت، وهي من أهم المعاصر في صعيد مصر، من حيث التصميم، كما تضم المنطقة نحو 30 منزلا كنماذج لبيوت ذات طراز معماري إسلامي متميز، فضلا عن وجود عدد كبير من المآذن أهمها مأذنة المسجد العمري، ما يمثل تتابعا حضاريا، يضم كل الحضارات.



من جانبهم، تقدم أصحاب البازارات بالمنطقة بالشكر لرئيس الوزراء، وأعربوا عن تفاؤلهم بهذه الزيارة، وطالب أحدهم باستغلال الظهير الصحراوي للمدينة في مشروعات الإسكان ومشروعات لتشغيل الشباب، ووعده رئيس الوزراء بتنفيذ ذلك وأن ذلك مأخوذ في الحسبان.