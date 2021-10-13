قال المتحدث الرسمي باسم تطبيق (سهل) الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية يوسف كاظم، إنه تم تفعيل وإضافة خدمات جديدة من وزارة الداخلية لتكون متاحة لمستخدمي التطبيق.

وأضاف كاظم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء، أن (الداخلية) قدمت عبر التطبيق خدمة حصرية تتمثل بإمكانية دفع قيمة تذاكر المبعدين عن البلاد عبر خانة خدمات الوزارة في التطبيق.

وأوضح أن من الخدمات الأخرى المقدمة أيضا نقل الإقامة المؤقتة إلى المادة السابقة من خلال إدخال الرقم المدني للمكفول ورقم الهاتف النقال للكفيل.

وذكر أن تعاون (الداخلية) في إضافة المزيد من الخدمات لمستخدمي تطبيق (سهل) يسهم كثيرا في زيادة عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية مبينا أن الوزارة ماضية في تجهيز المزيد من الخدمات الإلكترونية التي ستكون متاحة لاحقا للمستخدمين من المواطنين والمقيمين.





