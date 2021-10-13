نشر أخبار كاذبة محاولة يائسة لإثارة مشاعر الناس

أسامة أبو السعود

نقلت مصادر مطلعة ومتصلة بالأوساط المصرية الرسمية، اندهاش المسؤولين المصريين بشكل كامل مما نُسب إلى وزير الخارجية سامح شكري، على وسائل التواصل بشأن الكويت، مُضيفين أنه يكفي لمن يختلق هذا الكلام مراجعة حوارات الوزير شكري للتأكد من الطبيعة المُضللة والكاذبة لما نشر.

وأكدت المصادر أيضاً فى تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية على متانة العلاقات المصرية الكويتية وأنها علاقات تاريخية وتتمتع بخصوصية وتشهد تنسيقاً على كافة المستويات، مما يجعل أى محاولة لنشر أخبار كاذبة محاولة يائسة لإثارة مشاعر الناس وهو ما يعيه ويدركه البلدان الشقيقان تماماً.