أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارا بفرض حظر مؤقت على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من كل من التشيك وغانا بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N1).

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة طلال الديحاني في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن القرار أكد ضرورة أن تخضع جميع الإرساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة وفق إجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والإجراءات المنصوص عليها في لائحة الحجر البيطري بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر الديحاني من جانب آخر أن هيئة الزراعة أصدرت قرارا برفع الحظر على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم من المملكة المتحدة.

وبين أنه سيتم رفض الإرساليات المصابة بأي من الأمراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبر الهيئة على أن يكلف المستورد بإعادة الطيور والحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة أي مسؤولية.



