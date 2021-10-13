تقديم تطعيم كورونا في مركز جليب الشيوخ دون مواعيد مسبقة

حنان عبد المعبود-عبدالكريم العبدالله

فيما تتسارع وتيرة حملة تطعيم كورونا وصولا إلى تحقيق كامل الأهداف المرجوة في صون وحماية المجتمع، وفي إطار آخر المستجدات بشأن جهود الحملة، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند، عن بعض الإجراءات في ما يخص حملة تطعيم كوفيد -19 والتطعيم ضد أمراض الشتاء.

وأعلن الدكتور السند عن فتح باب التسجيل لتلقي تطعيمات الشتاء (الإنفلونزا وبكتيريا الإلتهاب الرئوي "نيوموكوكال") وذلك للفئة العمرية 50 سنة فما فوق، على أن يتم فتح باب التسجيل لبقية الفئات العمرية تباعا.

ومن جهة أخرى أفاد الدكتور السند بفتح مركز الجليب لتطعيم كوفيد-19 لاستقبال الراغبين بتلقي اللقاح بدون مواعيد مسبقة لجميع الفئات المشمولة بالتطعيم، والتي تعذر حصولها على اللقاح خلال الفترة الماضية لأي سبب.

كما لفت الدكتور السند إلى استمرار حملة التطعيم الميدانية الشاملة في تقديم الخدمة في عدد من مناطق البلاد، حيث شملت بالتغطية خلال اليومين الماضيين منطقتي بنيد القار وحولي، وتستمر اليوم في تقديم الخدمة في منطقة المهبولة.

يذكر أن وزارة الصحة دشنت منذ الإثنين الماضي في إطار منهجية عملية لتوسيع وتيرة التطعيم حملة تطعيم ميدانية شاملة لعدة مناطق في البلاد لتقديم خدمة تطعيم لقاح كوفيد-19 لكل الفئات المشمولة في التطعيم، وذلك ممن تعذر حصولها في السابق على التطعيم.