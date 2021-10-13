أصدرت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا عبدالله الفارس، قرارات عاجلة فجر اليوم تمثلت تلك القرارات بإحالة الشركة المكلفة بصيانة طريق الملك عبدالعزيز السريع الى النيابة العامة.

كما أسفرت تلك القرارات عن إنهاء تكليف مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري مع إيقافها عن العمل، وكذلك بإيقاف مدير إدارة صيانة الطرق السريعة بالهيئة العامة للطرق والنقل البري، وذلك للمصلحة العامة وحتى صدور نتائج التحقيقات التي تجريها إدارة التحقيقات العامة بوزارة الداخلية.

كما وجهت الوزيرة الفارس الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة ومحايدة على ضوء الحادث المأساوي الذي راح ضحيته مواطن كويتي بسبب أحد أغطية المناهيل على حارة الأمان في طريق الملك عبدالعزيز السريع وفقا لما أشارت اليه التحقيقات الأولية من قبل وزارة الداخلية.

كما أعربت الوزيرة الفارس عن تعازيها لأسرة الفقيد، سائلة المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.