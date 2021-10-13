ناقش سفير الكويت بروما الشيخ عزام الصباح، مع رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم غابرييلى غرافينا، موضوع تبادل للقاءات الكروية الودية بين الأندية الايطالية والكويتية ضمن التعاون الرياضي.

وقالت سفارة الكويت في بيان اليوم الأربعاء، ان خلال لقاء السفير عزام الصباح، برئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم غابرييل غرافينا في مقر الاتحاد وتعزيزا للعلاقات الرياضية والشبابية بين الكويت وايطاليا ستقام مباريات ودية بين اندية البلدين الصديقين تزامنا مع الاعياد الوطنية الكويتية.

وذكر البيان أن رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم أكد أهمية كرة القدم في توسيع التواصل بين الشعوب وترسيخ القيم الرياضية لاسيما بين الشباب، معتبرا أن تبادل تنظيم لقاءات كروية ودية بين الأندية الكويتية والايطالية الرئيسية سواء في ايطاليا أو الكويت ستمثل فرصة كبيرة للرياضة وعشاقها في البلدين.

ومن ناحيته قال السفير الصباح ان ما طرح من أفكار يعكس الرغبة والحرص المتبادل لتوثيق التعاون الرياضي خاصة في مجال كرة القدم بالاحتكاك بين الأندية ومع المدرسة الايطالية المرموقة منوها بالدور الفريد الذي تلعبه كرة القدم في توطيد روح المودة والتعارف بين الشعوب والثقافات المختلفة.