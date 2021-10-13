حنان عبد المعبود

أعلن اختصاصي أمراض الدم وتجلط الدم بمستشفى الفروانية د. علي الجريوي، ان الجلطات الوريدية قد تصيب من شخص الى شخصين بين كل ألف شخص سنويا ، مبينا أن هذا النوع من الجلطات يحدث حينما تتكون جلطة دم في أوردة الجسم والتي تعد الأوعية الدموية التي ترجّع الدم من جميع أنحاء الجسم الى الرئتين.

وقال الجريوي في تصريح له بمناسبة شهر أكتوبر الخاص بالتوعية عن الجلطات الوريدية: "الجلطات الوريدية العميقة هي الجلطة التي تصيب الحوض أو الساقين او الزراعين وأعراضها تكون ألم وتورم واحمرار وثقل أو دفء في مكان الجلطة، ومن مضاعفاتها ان جزء من الجلطة قد ينتقل مع الدم ويصل الى الرئة ويسبّب الجلطة الرئوية والتي من أعراضها ضيق التنفس وألم في الصدر يزيد مع التنفس وتسارع ضربات القلب، والشعور بدوخة وكحة مصاحبة للدم، والجلطة الرئوية قد تعرض حياة المريض للخطر.

وأضاف: "غالبا لا نجد سبب واضح لتكون الجلطة ولكن هناك عوامل خطورة منها التقدم في السن والأمراض الخطيرة مثل السرطانات ودخول المستشفيات مدة تزيد عن 3 أيام، العمليات الجراحية مثل تبديل الحوض أو الركبتين يزيد من فرصة الاصابة بنسبة تتراوح بين 40 الى 60% ، كما تعد النساء أكثر عرضة للاصابة بسبب ارتفاع هرمون الاستروجين لديهم، وتزيد نسبة الخطورة أكثر مع تناول حبوب منع الحمل التي تحتوي على هرمون الأستروجين كما تزيد فترة الحمل من احتمال الاصابة 5 أضعاف لارتفاع هرمون الاستروجين خلال هذه الفترة وخاصة فترة النفاس.

وأكد أنه حال حدوث الجلطة فإن العلاج متوفر، ولهذا نصح بضرورة مراجعة الطبيب حال الشعور بالأعراض وكذلك ان كان المريض يحتاج الى الوقاية من الجلطات.