أسامة أبو السعود

استغربت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت التعطيل المتعمد في إقرار سلم الوظائف الفنية والمهنية بشركة نفط الكويت وخصوصا بعد تعميم المؤسسة بنظام السلم المهني منذ يناير ٢٠٢٠ وعدم تنفيذه على ارض الواقع حتى اليوم .

واكد عضو نقابة العاملين بشركة نفط الكويت داود بلال، ان تطبيق السلم الوظيفي تعطل بسبب جائحة كورونا، ولكن بدأت العوده لنظام الدوام الطبيعي منذ اكثر من عام دون اعتماد السلم او البدء بأخذ الترشيحات من مدراء المجموعات.

وطالب داود بلال بضرورة الاسراع في بدء الاجراءات لتنفيذه على ارض الواقع والاهتمام بتطوير السلم الوظيفي للوظائف الفنية والمهنية وذلك لاهميته لمصحلة العمل وكسر الجمود الوظيفي للموظفين .

واكد ان نقابة نفط الكويت مستمرة في دعم كافة المطالب العمالية المستحقة وفي مقدمتها السلم الوظيفي الذي يعطي العمال حقوقهم العادلة وفق القانون وتحقيق مبدأ العدالة في الترقيات الوظيفية .

وختم داود بلال تصريحاته بالتاكيد على ان حقوق عمال شركة نفط الكويت خط احمر داعيا مسؤولي الشركة الى ضرورة الاسراع في اقرار السلم الوظيفي لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة .