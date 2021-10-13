استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بمكتبه بمقر وزارة الداخلية اليوم الأربعاء سفير جمهورية النمسا سعادة ماريان وربا، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت د.طارق الشيخ، بحضور مدير عام اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية اللواء ناصر بورسلي، وممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الكويت نسرين ربيعان، يرافقها مسؤول قسم الحماية السيدة أمل البيض، كلا على حدة.

ورحب العلي بسفير جمهورية النمسا سعادة ماريان وربا، مؤكدا على عمق علاقات التعاون بين الكويت وجمهورية النمسا، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجانب الأمني.

وأعرب السفير النمساوي عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على حسن الاستقبال، مثمنا الجهود الكبيرة التي تقوم بها الكويت في حفظ الأمن والسلام في المنطقة.

كما رحب وزير الداخلية بممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت د.طارق الشيخ، مثمنا الدور البارز الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة في الكويت في جميع المجالات سواء التنموية أو الإنسانية أوالتعليمية، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ممثلة في مد آفاق التعاون والتنسيق في برامج التعليم والتدريب.

ومن جانبه شكر د. طار ق الشيخ وزير الداخلية على حسن الاستقبال، مثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية لكافة المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة لأداء مهامها على أكمل وجه.

كما رحب الشيخ ثامر العلي بممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الكويت نسرين ربيعان، ومسؤول قسم الحماية أمل البيض، وتم خلال اللقاء بحث آلية تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والمفوضية.

ومن جانبها، أشادت نسرين ربيعان بالدور الإنساني للكويت، وتقديمها ليد العون للمتضررين واللاجئين في جميع أنحاء العالم، مثمنة جهود وزارة الداخلية والكويت في تقديم الدعم المتواصل والمستمر للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الكويت.