وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات اتفاقية لتوفير جلسات تأمل وطاقة إيجابية لموظفي القطاع الخاص من الإماراتيين.

وأفادت الوزارة ، عبر موقعها الإلكتروني ، بأنها وقعت اتفاقية مع مركز (دريم كاتشر) المتخصص في تطوير أسلوب الحياة والدعم المعنوي والنفسي، وجلسات الاسترخاء والتأمل لتنظيم جلسات للموظفين من مختلف الفئات.

وقال المدرب المتخصص في الطاقة والسعادة راني الخضري إن الموظفين العاملين بالشركات والمؤسسات الخاصة بالإمارات سوف يستفيدون من جلسات للتأمل والاسترخاء وتنقية الطاقة البشرية.

وأوضح أن الجلسات تهدف لدعم الطاقة الايجابية عن طريق سرعة الضوء وقوة الصوت، والتدرب على السعادة.

وذكر أن الموظف يحتاج الى جلسات استشارية للتعرف على الشخصية وكيفية تنشيط الطاقة الكامنة لجذب الصحة والسلامة والسعادة، وهو ما تقدمه هذه الجلسات للموظفين.

وأضاف ، في بيان اليوم الأربعاء، :"تهدف الجلسات لتعزيز التحول من نمط الحياة الروتينية الى حياة أكثر صحة ونشاطا، بغرض تحقيق الأهداف الشخصية والمهنية والاجتماعية" .

كما تركز الجلسات على السلوك الشخصي والارتقاء به لأسلوب أكثر استدامة وحيوية، بالإضافة الى التعريف بطاقة البيئة المحيطة لتنشيط الطاقة

وتابع الخضري:"تهدف الجلسات أيضا إلى تطوير أسلوب الحياة، والتخلص من التوتر الناتج عن الحياة العصرية، مايرفع مستوى السعادة لدى المستفيدين تماشياً مع توجه الحكومة في إسعاد الموظفين".