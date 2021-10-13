أعلنت لجنة خبراء أمريكية مؤثرة عن أنه لا ينبغي على الأشخاص تناول جرعات يومية من الأسبرين للوقاية من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

وأوصت فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية بالولايات المتحدة في مسودة اقتراح ، بأن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 40-59 عاما يجب أن يأخذوا جرعات منخفضة من الأسبرين فقط حال قرر طبيبهم أنهم معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويعمل الأسبرين كمضاد للتخثر، مما يعني أنه يساعد في منع تكون جلطات الدم، وهي الطريقة التي تتطور بها النوبات القلبية والسكتات الدماغية عادة. ويعتقد أن تناول جرعات يومية من الأسبرين يقلل من خطر الإصابة بهذه الجلطات، وبالتالي يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

بالإضافة إلى ذلك، توصي الإرشادات الجديدة المفصلة في المسودة بألا يتناول الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما الأسبرين لمنع حدوث النوبات القلبية أو السكتات الدماغية الأولى.

وفي السابق، كانت الإرشادات قد أوصت بنظام يومي من جرعة منخفضة من الأسبرين للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما والذين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية في العقد التالي، طالما أنهم ليسوا معرضين لخطر النزيف.

ولا تنطبق مسودة التوصية الصادرة اليوم على الأشخاص الذين عانوا بالفعل من نوبة قلبية أو سكتة دماغية. لا تزال فرقة العمل توصي هؤلاء الأشخاص بتناول الأسبرين بشكل وقائي.

وتعد أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة. ووفقا للبيانات الحديثة، يتناول 29 مليون بالغ في الولايات المتحدة الأسبرين يوميا للوقاية من أمراض القلب على الرغم من عدم وجود تاريخ عائلي لها.