قال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم /الأربعاء/ إن موقع غروب الشمس في دولة الإمارات سيتطابق مع اتجاه القبلة والكعبة المشرفة في مكة المكرمة بين 15 - 20 أكتوبر الجاري، وبذلك يمكن تحديد اتجاه القبلة بدقة عبر رصد اتجاه غروب الشمس تلك الأيام.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أوضح الجروان أن موقع الشمس لحظة غروبها يتطابق مع اتجاه القبلة للكعبة المشرفة بمكة المكرمة في الإمارات خلال النصف الثاني من شهري فبراير ومنتصف أكتوبر من كل عام.

وأضاف أن موقع غروب الشمس يتطابق مع اتجاه القبلة بمكة المكرمة بين 257 - 262 درجة في عموم الإمارات عدا "أقصى المناطق الجنوبية والغربية" في موعدين الأول في النصف الثاني من فبراير و تحديدا بين 20 - 25 فبراير، والثاني في أكتوبر وتحديدا بين 15 - 20 أكتوبر، وذلك في عموم المناطق في الإمارات "عدا أقصى المناطق الجنوبية و الغربية"، وبذلك يمكن تحديد اتجاه القبلة بكل دقة عبر رصد اتجاه غروب الشمس تلك الأيام.