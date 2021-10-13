أثار تمثال برونزي جديد لمغنية الأوبرا ماريا كالاس تعليقات تعبر عن السخرية من جانب اليونانيين عبر الإنترنت بعد أن تم الكشف عن العمل الفني الذهبي اللامع في احتفالية عند سفح الأكروبوليس يوم الجمعة.

ويعشق اليونانيون المغنية ذات الجذور اليونانية - رغم أنها ولدت في نيويورك. لكن ليس الجميع سعيدا بالتمثال.

وقال أشخاص في تعليقات عبر تويتر وفيسبوك "يبدو مثل تيرميناتور" أو "المدمر ".

وكتب أحد المستخدمين: "قطعة مبتذلة سيكون أفضل حالًا في مدينة ملاهي حرب النجوم".

وكتب آخر "ماريا، نعتذر لك بصدق".

وربط البعض بين النصب التذكاري وبين الحياة المأساوية وعلاقة حبها المشؤومة مع الملياردير الراحل أرسطو أوناسيس وموتها وحيدة في باريس عن عمر يناهز 53 عاما.

وكتب أحد المستخدمين ساخرا"كنتم تعتقدون أن حياتها كانت مأساوية إلى حد بعيد- ثم يأتي هذا!".

وعند سؤاله عن ردود الأفعال، دافع عمدة أثينا كوستاس باكوجيانيس عن أعمال النحاتة اليونانية أفروديتي ليتي.

وقال لقناة ميجا التلفزيونية "أعتقد أنه عمل يخلد ذكرى ماريا كالاس".

وفي عام 2023 ستحل الذكرى المئوية الأولى على ميلاد المغنية الشهيرة.

وستبدأ الاحتفالات ومناسبات الثناء لماريا كالاس في وقت مبكر من العام المقبل.