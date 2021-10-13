قالت مصادر مطلعة إن مؤسسة ترامب المملوكة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجري محادثات متقدمة لبيع حقوق استغلال فندق واشنطن في صفقة يمكن أن تصل قيمتها إلى 370 مليون دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن شركة الاستثمار الموجود مقرها في مدينة ميامي الأمريكية سي.جي.آي ميرشنت جروب تتفاوض على شراء عقد إيجار الفندق الموجود في شارع بنسلفانيا أفينيو.

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات مازالت جارية ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي وأن مؤسسة ترامب تجري محادثات مع مشترين محتملين آخرين، بحسب أحد المصادر.

ورفض إريك ترامب النائب التنفيذي لرئيس مؤسسة ترامب التعليق على هذه الأنباء. كما رفض ممثل لشركة سي.جي.آي التعليق.

كانت سي.جي.آي التي يقودها الرئيس التنفيذي راؤول توماس قد أعلنت في العام الماضي اعتزامها الدخول في شراكة مع لاعب البيسبول المعتزل أليكس رودريجز لتأسيس صندوق استثمار لشراء الفنادق في أمريكا الشمالية والبحرالكاريبي. وبحسب موقع الشركة على الإنترنت فإنها تسعى إلى "الاستحواذ على أصول قيمة لديها فرصة لارتفاع قيمتها بنسبة كبيرة".